Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске к летнему сезону обещают оборудовать семь пляжей. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Проводят набор матросов-спасателей для дежурства на спасательных постах. Их обучат перед началом купального сезона. На всех пляжах установили знаки безопасности на воде, зоны купания обозначат буйками. На стендах разместят информацию о соблюдении мер безопасности и наглядную агитацию. До начала купального сезона водолазы обследуют и очистят дно от посторонних предметов.

Купаться и отдыхать можно будет здесь:

в Володарском районе:

- пляж у железнодорожного вокзала «Брянск-Орловский» (левый берег р. Десна);

- место отдыха у озера «ДСК»;

- пляж на карьере бывшего завода керамзитогравия;

в Бежицком районе:

- Центральный пляж (в районе городской больницы №1);

- пляж на озере «Орлик-5»;

в Фокинском районе:

- пляж на озере «Мутное»;

- пляж на озере ГРЭС в п. Белые Берега.