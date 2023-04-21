Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
В Брянске к летнему сезону обещают оборудовать семь пляжей. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.
Проводят набор матросов-спасателей для дежурства на спасательных постах. Их обучат перед началом купального сезона. На всех пляжах установили знаки безопасности на воде, зоны купания обозначат буйками. На стендах разместят информацию о соблюдении мер безопасности и наглядную агитацию. До начала купального сезона водолазы обследуют и очистят дно от посторонних предметов.
Купаться и отдыхать можно будет здесь:
в Володарском районе:
- пляж у железнодорожного вокзала «Брянск-Орловский» (левый берег р. Десна);
- место отдыха у озера «ДСК»;
- пляж на карьере бывшего завода керамзитогравия;
в Бежицком районе:
- Центральный пляж (в районе городской больницы №1);
- пляж на озере «Орлик-5»;
в Фокинском районе:
- пляж на озере «Мутное»;
- пляж на озере ГРЭС в п. Белые Берега.