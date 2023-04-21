Фото: Роман СТАРОВОЙТ (из архива).

В Брянской области на жилой дом упал украинский беспилотник. Удар со стороны ВСУ пришелся на город Клинцы. Об этом 21 апреля сообщает на своей странице ВКонтакте губернатор Брянской области Александр Богомаз.

- Пострадавших нет, - рассказал глава региона. - Имеются частичные разрушения домовладения, выбиты стекла. На месте работают оперативные службы.

Напомним, на этой неделе приграничные районы Брянщины уже дважды подвергались обстрелам со сторону ВСУ. 18 апреля в селе Курковичи Стародубского района в результате обстрела были повреждены повреждены жилой дом, хозяйственная постройка, легковой автомобиль. В этот же день нанесли удар по зданию военкомата в Новозыбкове.

К счастью, во всех случаях после атаки ВСУ никто из местных жителей не пострадал.