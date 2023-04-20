Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянской области следователи завели уголовное дело после гибели троих детей на пожаре в селе Бошино. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Тела троих детей обнаружили после того. Как потушили пожар в жилом доме на улице Школьной.

- В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, - говорят в Следственном комитете. - Следователями и следователями-криминалистами следственного органа проводится осмотр места возгорания, изымаются значимые для расследования следы и другие объекты. По результатам осмотра будут назначены судебные экспертизы в целях установления причин возгорания жилого дома и гибели детей.

Напомним, трагедия в Карачевском районе произошла 20 апреля. Сигнал о пожаре в селе Бошино на пульт оперативного дежурного регионального МЧС поступил около половины четвертого дня.