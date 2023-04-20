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Происшествия20 апреля 2023 18:26

В Брянской области на пожаре в жилом доме погибли трое детей

Трагедия произошла в селе Бошино Карачевского района
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: скриншот видео ГУ МЧС России по Брянской области.

Фото: скриншот видео ГУ МЧС России по Брянской области.

В Карачевском районе, в селе Бошино, на пожаре жилого дома погибли трое несовершеннолетних детей. Трагедия произошла в четверг, 20 апреля. Сигнал о пожаре на пульт оперативного дежурного регионального МЧС поступил около половины четвертого дня. Об этом сообщают в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

К месту возгорания выезжали пожарно-спасательные расчеты на трех пожарных машинах. Установили, что горит жилой дом по всей площади с выходом огня на крышу.

- В 16.09 пожар локализовали, в 16: 22 потушили полностью, - говорят в МЧС. – С огнем боролись три звена газодымозащитной службы, было подано три ручных пожарных ствола. Сейчас причину пожара устанавливают эксперты Испытательной пожарной лаборатории.

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