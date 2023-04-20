Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Брянцам предложили посоревноваться в чистоте на Всероссийском субботнике. Брянская городская администрация объявила фото-конкурс «Я сделал Брянск чище!» Об этом сообщают в пресс-службе мэрии города.

В группе горадминистраци ВКонтакте разместили сообщение. Участники конкурса могут в комментариях к нему отправлять фотографии, сделанные на Всероссийском субботнике 22 апреля.

- С амые интересные снимки мы опубликуем на сайте Брянской городской администрации и на официальных страницах в соцсетях, - говорят в мэрии. - Ждем ваши фотоотчеты о субботнике 22-23 апреля.

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