Фото: сайт пресс-службы Брянской городской администрации.

Брянский шахматист Ян Непомнящий обыгрывает китайца Дин Лижэня. Наш земляк в матче за звание чемпиона мира лидирует со счетом 4:3. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В четверг. 20 апреля, в Астане пройдет восьмая партия, в которой наш земляк будет играть чёрными фигурами. Начало — в 12:00 по московскому времени.

Всех любителей шахмат приглашают в фан-зоны для онлайн-просмотров турнира в Брянске: улица Луначарского, 45/9; улица Котовского, 1; улица Ростовская,27.

Отметим, что в седьмой партии игравший белыми Ян Непомнящий в какой-то момент, казалось, получил не сулившую ничего хорошего позицию. Однако его соперник, китайский гроссмейстер Дин Лижэнь, уже почти гарантировав себе ничью, угодил в страшный цейтнот и допустил ляп.

Дальше Ян сдвоил ладьи, нажал на защищавших короля слона с пешкой. Пытаться защищаться Дин Лижэню было бессмысленно. Он сдался на 37-м ходу, а Ян Непомнящий уже в третий раз в матче вышел вперед.

Возрастное ограничение - 12+