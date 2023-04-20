Брянск украшают к Дню Победы

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Брянск украшают к встрече 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. До праздника осталось 20 дней. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Наряжать город начали с площади Ленина. Здесь установили календарь, который показывает, сколько дней осталось до Дня Победы.

На славянской площади появилась флаговую конструкцию, преобразили и сквер Тютчева.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Большую работу провели на Кургане Бессмертия. В парке имени 1000-летия г. Брянска. установили тематические стенды, а на территории от стелы Воинской славы до Кургана Бессмертия украсили праздничные конструкции.

Работу по праздничному оформлению города продолжат не только в Советском, но и других районах Брянска.