В Брянской области ввели режим «Повышенная готовность»

Фото: Надежда ПЕТРУНИНА.

В Брянской области с 15 апреля по 10 мая ввели режим «Повышенная готовность». Указ 14 апреля подписал губернатор Александр Богомаз.

Режим «Повышенная готовность» распространяется на органы управления и силы территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Брянской области.

Согласно документу, департамент региональной безопасности вместе с главным управлением МЧС России по Брянской области организуют смс-оповещение населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций. Заниматься предупреждением и ликвидацией возможных ЧП будут силы ТП РСЧС, включая муниципальные звенья ТП РСЧС в соответствии с установленным планом.

Данный режим ввели в Брянской области из-за высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий социально значимого характера в период нерабочих праздничных и выходных дней, проведения майских праздничных мероприятий, а также ростом термических точек на землях, не относящихся к землям лесного фонда. Проконтролирует выполнение указа временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Александр Петроченко.