Фото: Александр МАКАРОВ, vk.com.

В Брянске трем семьям передали ордена Мужества погибших в СВО героев. Награды родственникам бойцов передал мэр города Александр Макаров. Об этом он рассказал на своей странице Контакте.

Посмертно орденов Мужества удостоили младшего сержанта Александра Хохлова, рядового Павла Ашуркова, рядового Александра Миронова.

- Тяжело вручать награды посмертно, - сказал Александр Макаров. - Вручать самым близким людям: матерям, отцам, женам. Спасибо родителям, что воспитали детей достойными людьми. Наши земляки отдали свою жизнь за то, чтобы мы жили под мирным небом. Эти воины служат примером не только для нас, но и для наших детей, внуков.