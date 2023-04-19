Фото: скриншот видео с сайта 1tv.ru.

Брянская медсестра Юлия Карташова во время спецоперации в бою спасла 10 раненых бойцов. О медсестре-сержанте из Брасовского района сообщили на Первом федеральном телеканале.

В одном из боев девушка медицинскую помощь 10 российским военнослужащим. Бойцы были ранены при штурме одного из населенных пунктов Донбасса. Благодаря усилиям брянской медсестры они получили возможность быстрее вернуться домой.

С начала проведения специальной военной операции на Украине Юлию задействовали в 135 хирургических операциях. Их проводили во фронтовом госпитале.

Кстати, родная сестра Юлии Елена также медсестра в зоне СВО.