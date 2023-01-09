Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия9 января 2023 17:50

В Брянске завели уголовное дело после обнаружения тела младенца в Фокинском районе

Нашли и задержали 28-летнюю мать погибшего ребенка
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянске завели уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка» после обнаружения тела младенца в Фокинском районе. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Вечером в воскресенье, 8 января, на участке местности возле дома №1 по улице Перекопской в Фокинском районе города Брянска на обочине автомобильной дороги в полиэтиленовом пакете обнаружили тело новорожденного ребенка.

Следователи вместе со следователями-криминалистами следственного управления и экспертами-криминалистами органа внутренних дел осмотрели место происшествия. Назначили комплекс судебно-медицинских и криминалистических экспертиз.

Сейчас установили местонахождение матери ребенка. Это – 28-летняя местная жительница. Ее задержали и доставили в межрайонный следственный отдел.

- Следователем с участием задержанной проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, решается вопрос об избрании ей меры пресечения, - говорят в Следственном Комитете.

КриминалПроисшествия: ЧП