В Брянске завели уголовное дело после обнаружения тела младенца в Фокинском районе

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянске завели уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка» после обнаружения тела младенца в Фокинском районе. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Вечером в воскресенье, 8 января, на участке местности возле дома №1 по улице Перекопской в Фокинском районе города Брянска на обочине автомобильной дороги в полиэтиленовом пакете обнаружили тело новорожденного ребенка.

Следователи вместе со следователями-криминалистами следственного управления и экспертами-криминалистами органа внутренних дел осмотрели место происшествия. Назначили комплекс судебно-медицинских и криминалистических экспертиз.

Сейчас установили местонахождение матери ребенка. Это – 28-летняя местная жительница. Ее задержали и доставили в межрайонный следственный отдел.

- Следователем с участием задержанной проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, решается вопрос об избрании ей меры пресечения, - говорят в Следственном Комитете.