Губернатор Брянской области подписал указ о воинском учете призывников в 2023 году

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Губернатор Брянской области подписал указ о воинском учете призывников в 20232 году. Документ был подписан 26 декабря 2022 года. Он опубликован на портале правовой информации.

Согласно указу, на учет должны вставать призывники 1996 – 2005 годов рождения, которые раньше соответственно не были учтены. В районах Брянщины постановки на учет будут вести основная и резервная комиссии. Их для этого специально создадут.

Контроль за исполнением указа возложен на врио заместителя губернатора Александра Петроченко. Документ вступает в законную силу с даты его официальной публикации.