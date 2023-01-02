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Общество2 января 2023 12:43

Губернатор Брянской области подписал указ о воинском учете призывников в 2023 году

На учет должны вставать призывники 1996 – 2005 годов рождения
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Губернатор Брянской области подписал указ о воинском учете призывников в 20232 году. Документ был подписан 26 декабря 2022 года. Он опубликован на портале правовой информации.

Согласно указу, на учет должны вставать призывники 1996 – 2005 годов рождения, которые раньше соответственно не были учтены. В районах Брянщины постановки на учет будут вести основная и резервная комиссии. Их для этого специально создадут.

Контроль за исполнением указа возложен на врио заместителя губернатора Александра Петроченко. Документ вступает в законную силу с даты его официальной публикации.

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