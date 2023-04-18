Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянской области Радоницу, 25 апреля, объявили выходным днем. Рабочей будет суббота, 22 апреля. Соответствующий указ подписал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Согласно документу, аналогичное решение рекомендуют принять «руководителям иных органов государственной власти Брянской области и иных государственных органов Брянской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Брянской области и организаций всех форм собственности, расположенных на территории Брянской области».