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Общество18 апреля 2023 16:52

В Брянской области Радоницу, 25 апреля, объявили выходным днем

Соответствующий указ подписал губернатор Александр Богомаз
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянской области Радоницу, 25 апреля, объявили выходным днем. Рабочей будет суббота, 22 апреля. Соответствующий указ подписал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Согласно документу, аналогичное решение рекомендуют принять «руководителям иных органов государственной власти Брянской области и иных государственных органов Брянской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Брянской области и организаций всех форм собственности, расположенных на территории Брянской области».

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