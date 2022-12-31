«Целый день дворец занят»: как работает самая молодая спортивная школа в Брянске

Фото: Дворец единоборств.

Спортивная школа ГАУ БО «Дворец единоборств имени Артема Осипенко» – структурное подразделение дворца – начала свою работу с 1 июня 2022 года. То есть на два с половиной месяца раньше официального торжественного открытия самого Дворца единоборств, которое состоялось 13 августа. В конце декабря можно подвести первые итоги – первого полугодия самой молодой и по времени работы, и по возрасту воспитанников спортивной школы Брянска.

По словам ее директора Андрея Куцанова, в настоящее время занятия в спортшколе посещают более 1200 детей.

«В этом году нашей главной задачей было провести набор. С тем заданием по набору воспитанников, которое нам было доведено, мы успешно справились. На следующий год у нас будет задача – удержать пришедших. В следующем учебном году мы будем уже строить планы внутренних соревнований в рамках спортшколы», – рассказывает Андрей Николаевич.

В спортивной школе развиваются десять спортивных направлений: волейбол, баскетбол, настольный теннис, гандбол, самбо, дзюдо, спортивная борьба, MMA (смешанные боевые единоборства), бокс и карате двух видов – всестилевое карате и киокусинкай. Залы укомплектованы инвентарем и оборудованием. Необходимый инвентарь будет докупаться, будет приобретаться и форма – как для «силовиков», так и для «игровиков». В школе работают 24 тренера по видам спорта. Десять из них имеют спортивное звание «Мастер спорта России». Четверо – Александр Ульяхов, Андрей Моторкин, Екатерина Денисенкова и Роман Зубов – мастера спорта России международного класса. Первые трое – дзюдоисты. Молодые тренеры еще совсем недавно были известны как действующие спортсмены, хотя ничто не помешает им и сейчас выйти на татами. Самбист Роман Зубов, кроме того, имеет почетное звание «Заслуженный тренер России».

Фото: Дворец единоборств.

«У нас уже, можно сказать, устоявшийся тренерский коллектив – текучки нет. Наши тренеры – по большей части амбициозная молодежь с огромным желанием работать. А мы – административный состав спортшколы – помогаем им, чем можем», – говорит Андрей Куцанов.

В спортивную школу зачисляются дети с возраста, соответствующего федеральному стандарту по видам спорта от 7 до 18 лет. В соответствии с требованиями Роспотребнадзора расписание составлено с учетом норм тренерской нагрузки, а также проведения соревнований разного уровня на спортивной базе дворца (а в иной день проводится до четырех турниров по разным видам спорта). Занятия в школе бесплатные, она работает ежедневно с 08.00 до 20.00.

«Целый день дворец занят. У нас практически все школы учатся в две смены, поэтому занятия проходят в две волны. Первая – с половины девятого утра и до двенадцати часов. Потом эти школьники уходят на занятия во вторую смену, а с двух до восьми – дети, которые учатся в первую смену и уже вернулись из школы», – рассказывает директор спортшколы.

По словам Андрея Куцанова, большая часть занимающихся в секциях Дворца единоборств – ученики окрестных школ № 54, 56, 60, 72.

«Есть дети, которые приезжают из Володарского района, из Бежицы, но основа, пока дворец еще новый, – окрестные школы. Это дети, которые живут в шаговой доступности – они приходят на тренировки пешком», – говорит он.

Фото: Дворец единоборств.

Большая часть спортивных секций работает с 22 июня – и это пока еще очень небольшой срок.

«Мы первый год только работаем – у нас все дети первого года обучения, начальной подготовки. Наша задача в этом году была сделать набор. Поэтому говорить об участии в соревнованиях наших команд пока нельзя. Мы не выставляем на соревнования – они еще маленькие», – говорит директор спортшколы.

Хотя нет правил без исключений: воспитанники гандбольной секции уже провели несколько товарищеских игр с «коллегами» из сельцовского «Сокола».

«Приглашали сюда сельцовских девочек – у них же там не только взрослая команда, но есть и маленькие. Играли товарищеские матчи здесь, наши дети тоже ездили туда – причем родители наших детей сами вышли с инициативой. Естественно, что мы проиграли, потому что те занимаются уже два года, а наши несколько месяцев. Детям было интересно, родителям тоже», – рассказывает Андрей Куцанов.

Андрей Куцанов.

Гандбол – это совершенно новое направление в деятельности спортшкол Брянска. Традиционно этот вид спорта в области развивается в Сельцо – ассоциации прямые: Сельцо, «Сокол», Иван Каспаров… Но Дворец единоборств намерен стать новым центром этого вида спорта. Тренер Александр Деркач приехал в Брянск из Стерлитамака – гандбольная школа из этого башкирского города известна на всероссийском уровне. Сейчас набраны уже четыре группы – и мальчики, и девочки (для начальной подготовки группы могут быть смешанными).

Еще одно новое для брянских спортшкол направление, которое культивируется во Дворце единоборств, – смешанное боевое единоборство, или ММА (тренер – Виктор Чирков).

Очень популярным видом оказался настольный теннис – в спортшколе по этому направлению занимаются 80 человек от семи лет и старше. И некоторые уже участвуют в соревнованиях.

В планах директора спортшколы Дворца единоборств имени Артема Осипенко – расширение как «номенклатуры» видов спорта, так и приглашение новых специалистов.

«Баскетбол 3х3 – есть такая идея. Это очень интересный вид, у нас во дворце проходили соревнования по этой разновидности баскетбола – очень интересные, мне понравилось. Думаю, все получится… Еще со следующего года у нас будет новое отделение на базе дворца в рамках спортшколы – фехтование. Планируем еще одного тренера по баскетболу взять со следующего года – вид спорта очень популярный, детей очень много на него идет. И на настольный теннис – тоже очень популярный – еще одного тренера мы планируем», – делится планами Андрей Куцанов.

А еще в будущем году появятся первые команды секций игровых видов спорта школы дворца. У них еще нет названий – как сказал Андрей Николаевич, дети сами придумают вместе с тренером. Пожелаем им всем удачи.

СПРАВКА

Площадь брянского спортивного кластера на улице имени великого советского боксера Николая Королева, который построен в рамках проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», составляет более 55 тысяч квадратных метров. Дворец единоборств имени Артема Осипенко включает в себя огромную арену со зрительской трибуной на 4 тысячи мест, 8 залов для тренировок и соревнований по самбо, спортивной борьбе, дзюдо, карате, ММА, боксу, волейболу, гандболу, баскетболу, настольному теннису и бадминтону, а также два бассейна (стандартный на 25 метров и детский на 12 метров), центр восстановительной медицины, конференц-зал, гостиницу. Стоимость спортивного объекта составила более 2,2 млрд рублей. Старт грандиозной стройки был дан в марте 2019 года, а уже через три с небольшим года – в рекордные сроки – весь комплекс был сдан в эксплуатацию. Дата открытия Дворца единоборств оказалась значимой и символичной – спортивный объект распахнул свои двери в День физкультурника в августе нынешнего года.