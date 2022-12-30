Автопарк Брянскэнерго пополнился новой автотракторной техникой

Фото: ПАО «Россети Центр».

До конца 2022 года автомобильный парк филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» пополнится более чем двадцатью новыми автомобилями, приобретенными в рамках выполнения инвестиционной программы.

Большая часть автотранспорта - спецтехника, необходимая для обслуживания электросететвого комплекса региона и обеспечения надежного энергоснабжения потребителей. Приобретены трактора МТЗ, оснащенные мульчерным оборудованием, необходимым для расчистки просек от древесно-кустарной растительности. Также приобретены автогидроподъемник, полуприцеп для транспортировки мульчерной техники, бронеавтомобиль для доставки персонала к местам производства работ в приграничные участки области, легковые автомобили УАЗ, экскаватор-погрузчик с гидромолотом для отыскания повреждений проведения кабельных линий электропередачи и проведения земляных работ, как летний, так и в зимний периоды времени.

Всего в 2022 году приобретено 24 автомобиля. Техника по мере поступления распределяется в районы электрических сетей филиала.

В настоящее время в автопарке Брянскэнерго насчитывается более 620 единиц техники, в их числе спецтехника и бригадные автомобили.

«Наличие и исправность транспорта на энергопредприятии прямым образом влияет надежное и бесперебойное энергоснабжение потребителей региона. Ведь в случае возникновения внештатных ситуаций на энергообрудовании оперативность восстановления нарушенного энергоснабжения напрямую зависит от оперативности доставки бригад к местам проведения аварийно-восстановительных работ, а также от транспортных средств, которые задействуют энергетики в своей работе, - отмечает и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» Федор Капшуков. - Поэтому пополнение и обновление автопарка – планомерная, необходимая и важная часть деятельности филиала».