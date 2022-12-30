Брянскому теннису – 110 лет

Воспитанники брянского «Горизонта» неоднократно становились победителями престижных российских и международных турниров.

Уходящий 2022 год стал юбилейным для брянского тенниса – этому виду спорта на брянской земле исполнилось 110 лет. Открытый в 1912 году в Бежице теннисный корт стал вторым в России после Санкт-Петербурга.

Теннис (или, как его тогда называли, лаун-теннис) появился на брянской земле благодаря меценатке княгине Марии Тенишевой. При ее содействии специалисты Брянского рельсопрокатного, железоделательного и механического завода (ныне Брянский машиностроительный) возвели первый корт с трибунами за зданием Дома народной трезвости в Бежице (ныне – Центр внешкольной работы в Бежицком районе). Установили и оригинальную стенку для отработки подач и ударов. Она просуществовала долго – до 1930-х годов. На этом корте вырос первый брянский теннисный талант, чемпион СССР среди юношей 1939 года и послевоенный чемпион РСФСР Владимир Гутьер.

Возрождение тенниса как вида спорта в Брянске началось в середине 2010-х годов.

В середине XX века теннис в Брянске как вид спорта ушел на вторые роли – теннисные секции существовали, но спортсменов они не готовили. Скорее это были любительские кружки.

Возрождение тенниса как вида спорта в Брянске началось в середине 2010-х годов. В 2014-м был торжественно открыт «Теннисный центр». Символично, что построен он в Бежицком районе – на краю Майского парка, заложенного как Сад народной трезвости стараниями княгини Марии Тенишевой. И буквально через дорогу (через железную дорогу) от самого первого брянского теннисного корта.

Спортсмены школы являются победителями и призерами различных международных, всероссийских, межрегиональных соревнований.

ГАУ «Теннисный центр» – это целый спортивный специализированный комплекс: трехэтажное административное здание площадью 3896,4 кв. м, в котором уложено четыре современных теннисных корта с покрытием Taraflex Tennis, а рядом – четыре открытых корта с покрытием «теннисит». Также на территории спортивного сооружения функционируют тренажерный зал и восстановительный центр.

С 2019 года на базе «Теннисного центра» работает структурное подразделение учреждения – Спортивная школа по теннису «Горизонт». Занятия в ней проводятся на бесплатной основе. В школу принимают после сдачи нормативов ОФП, предусмотренных Федеральным стандартом по виду спорта «теннис». Но ГАУ «Теннисный центр» оказывает и платные услуги, где могут заниматься не только любители и спортсмены различных возрастов, это еще и хорошая возможность подготовиться к поступлению в спортивную школу. Отделение спортшколы открыто в Дятькове. И хотя оно базируется на частных кортах, ученики могут посещать их бесплатно. Есть планы развития тенниса и в Клинцах, откуда родом директор ГАУ «Теннисный центр» Борис Махотин.

Спортсмены школы являются победителями и призерами различных международных, всероссийских, межрегиональных соревнований. Главная звезда брянского тенниса – мастер спорта России, член сборной команды Российской Федерации, серебряный призер первенства Европы-2018, победитель матча плей-офф Мировой группы II «Кубка Федерации» 2019 года в составе команды Российской Федерации, бронзовый призер чемпионата России – 2019 и победитель чемпионата России – 2020 Влада Коваль.

Воспитанники брянского «Горизонта» неоднократно становились победителями престижных российских и международных турниров. Например, в ноябре молодые брянские теннисисты «выстрелили дуплетом»: 5 ноября Тамара Ермакова в паре с израильтянкой Мори Грилак победила в финале юниорского турнира ITF J5 Isa Town в Бахрейне, а 6 ноября Егор Польской стал чемпионом Всероссийских соревнований «Кубок Урала и Сибири» (турнир категории 1А) в Ханты-Мансийске.

Брянский «Теннисный центр» является одной из площадок Российского теннисного тура. РТТ – это система соревнований среди различных возрастных групп, организованная Федерацией тенниса России. В 2022 году Брянск принял восемь соревнований РТТ, в том числе – самого высокого уровня, категории 1А. На таких рейтинговых мероприятиях спортсмены зарабатывают очки, которые дают им возможность проходить уже на более крупные соревнования, например первенство или чемпионат России. Приезжают на них участники не только из других регионов страны – Москвы, Подмосковья, Владивостока, Тюмени, Сыктывкара, Ханты-Мансийска, к примеру, но и из стран ближнего зарубежья.

ГАУ «Теннисный центр» – это целый спортивный специализированный комплекс.

Самый престижный турнир РТТ завершил год 110-летия брянского тенниса – Всероссийские соревнования по теннису «Хрустальный мяч» проходили на кортах «Теннисного центра» с 9 по 18 декабря. За хрустальный трофей турнира серии РТТ категории 1А, созданный дятьковскими мастерами, боролись более 60 сильнейших теннисистов из 23 регионов России.

Итоговые результаты турнира «Хрустальный мяч»:

Мужчины: 1. Вячеслав Овчинников (Химки), 2. Еремей Коцелюк (Москва), 3. Андрей Жильцов (Дмитров).

Женщины: 1. Ксения Смирнова (Москва), 2. Катерина Петрова (Дмитров), 3. Анастасия Ященко (Москва). Пара, мужчины: 1. Еремей Коцелюк /Вячеслав Овчинников, 2. Андрей Жильцов/Григорий Рыбенков (Жуковский), 3. Павел Карпушкин (Москва)/Руслан Кузнецов (Барнаул). Пара, женщины: 1. Милина Субханкулова (Казань)/Ксения Смирнова, 2. Арина Вараксина (Москва)/Александра Герасимова (Москва), 3. Дарья Харланова (Курск)/Анастасия Ященко.