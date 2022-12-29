Федеральный хоккейный проект «Красная машина» – специально для Брянска

Фото: «Красная машина» – первая в истории отечественного хоккея фундаментальная программа подготовки молодых спортсменов.

Презентация Национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина» состоялась в Брянске в конце декабря. Серия мероприятий включила в себя теоретические и практические занятия с тренерами, а также мастер-классы на льду с юными спортсменами. Площадками для презентации стали Дворец единоборств имени Артема Осипенко, СОК «Брянск» и ледовый дворец в Володарском районе.

«Красная машина» – первая в истории отечественного хоккея фундаментальная программа подготовки молодых спортсменов. В ней аккумулирован лучший опыт российского и мирового спорта в области работы с детско-юношеским резервом. Это системный комплекс инновационных наработок с потенциалом постоянной подготовки хоккеистов высшего уровня. Методические новшества нацелены на гармоничное всестороннее развитие юных игроков и оформлены в наглядном, удобном для внедрения виде. Одна из ключевых особенностей НППХ – ее доступность. Все материалы программы выложены в открытом доступе на сайте Федерации хоккея России, где с ними может ознакомиться любой желающий. Использование НППХ «Красная машина» позволяет организации, осуществляющей спортивную подготовку, легко и, самое главное, правильно разработать собственную программу.

Фото: Методика «Красной машины» уже применяется в Брянске – возраст начинающих заниматься сместился с 7-8 лет на 3,5-4 года.

НППХ является продолжением школы Анатолия Тарасова, Аркадия Чернышева, Виктора Тихонова и получила высокую оценку мировых звезд хоккея: Бориса Михайлова, Бориса Майорова, Павла Буре, Игоря Ларионова, Валерия Каменского и других.

В презентации «Красной машины» в Брянске приняли участие мастера спорта России, призеры чемпионата страны по хоккею Андрей Иванов и Руслан Берников, чемпион Азиатских игр Вадим Краснослободцев, президент Федерации хоккея Брянской области Дмитрий Ларин, заместитель директора СК «Брянск» Андрей Вахрушев, тренеры и наставники спортивных школ нашего региона.

В рамках теоретической части, которая проходила в конференц-зале Дворца единоборств имени Артема Осипенко, обсуждались базовые принципы НППХ «Красная машина», педагогические технологии подготовки и организация занятий хоккеистов. Практические элементы были показаны участникам презентации в рамках мастер-класса с воспитанниками спортивного клуба «Брянск» возрастных групп 5-10 и 11-16 лет.

Фото: «Красная машина» – первая в истории отечественного хоккея фундаментальная программа подготовки молодых спортсменов.

«Конституцией хоккея» назвал НППХ «Красная машина» замдиректора СК «Брянск» по спорту Андрей Вахрушев. Документ действительно всеобъемлющий – на 200 страницах текста в открытом доступе содержатся методические указания тренерам на каждый возраст с 4 до 17 лет: разбивка по часам, нагрузки, примерные упражнения – более 400 элементов хоккея, включая технику катания и умение правильно держать клюшку. Андрей Геннадьевич имеет опыт тренера-победителя, работающего по методике «Красной машины», – с командой ребят 2013 года рождения подмосковной школы «Витязь» он выиграл первенство Московской области (а набирал эту команду в 2017 году – четырехлеток!). Естественно, что он является главным человеком, продвигающим «Красную машину» в Брянске.

Брянская область – исключительно благоприятный регион для эффективного применения нового стандарта российского хоккея. В одной точке здесь сошлись три главных составных элемента – инфраструктура, внимание руководства региона к виду спорта и наличие профессионалов-энтузиастов. Восстановление брянской хоккейной инфраструктуры, практически полностью разрушенной в 90-е годы, началось еще в 2007 году – с открытого по инициативе занимавшего тогда должность спортивного руководителя России Вячеслава Фетисова ледового дворца «Пересвет». Многолетний капитан «Красной машины» – непобедимой сборной СССР – пробивал на федеральном уровне программу строительства ледовых арен из расчета один каток на каждые 100 тысяч населения. В Брянской области эта программа фактически выполняется – на 1,1 млн населения построено 12 ледовых дворцов, причем восемь из них возведены за последние четыре года. Губернатор Александр Богомаз и сам играет в хоккей, и большое внимание уделяет этому виду спорта. Есть инфраструктура – теперь ее нужно развивать за счет привлечения и развития тренерского состава.

«Мы заключили соглашение с федерацией хоккея, чтобы на основе «Красной машины» совместно написать программу конкретно под Брянскую область. Это будет первая программа на территории России для таких слаборазвитых в хоккейном плане городов, как Брянск. Нам нужно адаптировать этот федеральный стандарт под свои условия, создать свою программу спортивной подготовки для спортивного клуба «Брянск» и распространить ее на все катки области, чтобы все тренеры находились в «методическом подчинении». Для этого необходимы, как минимум, еженедельные семинары онлайн со всеми тренерами на всех катках, как это сделано в других областях – в Нижнем Новгороде, в Ярославле. Это давно принятая практика, ее просто нужно вводить в Брянской области», – говорит Андрей Вахрушев.

Андрей Геннадьевич – уроженец Кирово-Чепецка, начинал играть в легендарной школе «Олимпия», воспитавшей троих олимпийских чемпионов, 57 чемпионов разных уровней, несчетное количество мастеров спорта. Именной свитер с его фамилией вывешен под сводами ледовых дворцов Кирово-Чепецка и Ижевска (он отыграл более 400 матчей в высшей лиге за «Ижсталь»). Ему очень обидно, что за 65 лет брянского хоккея – с 1957 года – в Брянске не оказалось ни одного ветерана, чей свитер можно было бы вывесить под своды ледового дворца. Все ледовые арены-«тысячники» в стране – такие, как ледовый дворец в Володарском районе – увешаны ветеранскими свитерами. В Брянске – нет.

Методика «Красной машины» уже применяется в Брянске – возраст начинающих заниматься сместился с 7-8 лет на 3,5-4 года. Если в прошлом году в школе СК «Брянск» занимались 220 детей по восьми возрастам, то после официального разрешения с 1 сентября создавать спортивно-оздоровительные группы по хоккею из детсадовцев количество детей, занимающихся хоккеем в Брянске, выросло сразу на 120 человек.

«Пять человек – 2019 года рождения, 40 человек – 2018 года рождения, остальные тоже – детский сад до первого класса. Три девчонки пришли – есть шанс, что у нас будет команда девочек», – с энтузиазмом рассказывает Андрей Вахрушев.

Меры поддержки самых юных брянских хоккеистов – беспрецедентные. Брянский губернатор Александр Богомаз своим волевым решением распорядился закупить хоккейную форму для всех юных хоккеистов, занимающихся во всех ледовых дворцах, и сделать занятия в спортивно-оздоровительных группах с четырех лет и до поступления в спортшколу бесплатными. Такого нет нигде в стране. Это начало. Главное – не останавливаться, тогда на выходе через 10-12 лет будут результаты федерального уровня. А там и до именного свитера под сводами ледовой арены недалеко.

«Цель программы «Красная машина» – преобразование деятельности по спортивной подготовке детей и молодежи в единую систему. Уверен, что нашими совместными усилиями этот проект закрепится и в Брянске. Материальной базой и возможностями, которые есть в регионе сейчас, не каждый может похвастаться», – говорил на презентации программы в Брянске призер чемпионата страны по хоккею Андрей Иванов.

В 2022 году, кроме Брянска, состоялись презентации в Мурманске, Петрозаводске, Перми, Нефтекамске и Тольятти – и вместе с ними ширится круг школ, которые начинают внедрять у себя НППХ «Красная машина». И это расширение поможет воспитать новое поколение хоккеистов, которые будут гораздо лучше понимать друг друга, так как будут выращены и воспитаны на единых стандартах российского хоккея.