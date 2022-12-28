Брянскэнерго за 11 месяцев 2022 года провело более тысячи измерений показателей качества электроэнергии

Фото: ПАО «Россети Центр» .

В филиале ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» подвели итоги работы по метрологическому обеспечению и контролю качества электроэнергии за 11 месяцев 2022 года.

За отчетный период энергетики провели 1 073 измерения показателей качества электроэнергии: 1 005 - периодических, 9 – инициированных по обращениям потребителей и 59 – для оценки результативности исполненных мероприятий по устранению ранее выявленных нарушений.

Также проведено 1396 поверок оборудования, в том числе 144 прибора учета, 575 измерительных трансформаторов тока и 66 измерительных трансформаторов напряжения.

В филиале за отчетный период было реализовано 104 технических мероприятия, направленных на обеспечение качества электроэнергии: восстановление/прокладка полнофазной сети, замена провода на провод большего сечения, перевод части потребителей на другую ВЛ-0,4 кВ, разделение/разукрупнение существующих ВЛ-0,4 кВ, замена силовых трансформаторов с неисправным ПБВ на ТП 6-10/0,4 кВ.

«Регулярные метрологические исследования средств измерений выполняются в целях подтверждения их соответствия метрологическим характеристикам, что является показателем исправности этого оборудования, - отмечает и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» Федор Капщуков. – Мероприятия по проведению измерений и поверке дают энергетикам возможность вовремя выявить отклонения от нормативных показателей качества электроэнергии у потребителей, предупредить отключение электроэнергии, повысить качество и надежность электроснабжения жителей Брянской области. Кроме того, исправность приборов учета позволяет фиксировать точное количество переданной потребителю электроэнергии».