Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске на Радоницу, 25 апреля, ограничат движение машин возле кладбищ. Ограничения на парковку и проезд транспортных средств будут действовать с семи утра до шести вечера. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Исключения сделают для автомобилей участников мероприятий, оперативных служб и транспорта общего пользования.

Движение машин ограничат: по улице Красноармейской от проспекта Станке Димитрова до улицы Крахмалева в Советском районе; по улицам, прилегающим ко всем кладбищам, расположенным на территории города Брянска.

Напомним, 25 апреля для удобства горожан пустят дополнительные автобусы. Они доставят людей к местам поминовения усопших