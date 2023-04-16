Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В парках Брянска проведут больше 1100 мероприятий. Парковый сезон стартует традиционно 1 мая. Парки культуры и отдыха встретят гостей театрализованными представлениями и концертами. А сейчас любимые места горожан готовят к открытии. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

До открытия паркового сезона-2023 осталось две недели. В парках активно красят лавочки, урны, карусели, бордюры. Кстати, лавочки и урны не только красят, но и ремонтируют, а при необходимости доставляют дополнительные.

Во всех парках обследовали и кронировали и побелили деревья. Территории обработали от клещей.Закончили пусконаладочные работы аттракционов. Некоторое при необходимости ремонтировали. Все аттракционы прошли техническое освидетельствование. Продолжают ремонтировать и менять освещение парковых аллей.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Так в парке-музее имени Толстого реставрируют пострадавшие деревянные скульптуры «Сошлись семеро» и «Ворона и лисица». Также планируют установить и новые. В парке культуры и отдыха железнодорожников восстановили сломанные элементы на скейт-площадке, отремонтировали детскую площадку и туалет. В «Юности» вернули на место конструктивные элементы некоторых качелей и каруселей, которые убирали на зиму, выставили недостающие урны, устанавливают информационные таблички.

Ремонтные и восстановительные работы завершают в Майском и Пушкинском парках. Также провели пробные запуски парковых фонтанов.