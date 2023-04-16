Митрополит Брянский и Севский Александр : "С Пасхой Божией спасительной!"

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Митрополит Брянский и Севский Александр поздравил жителей региона с Пасхой. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Он отметил, что сейчас вся наша страна переживает непростые времена. Враг рода человеческого использует конфликты и противоречия, чтобы посеять в наших сердцах смущение и страх, и тем самым похитить пасхальную благодать и помешать спасительному шествию ко Христу.

- Только любовью, реализуемой в делах, мы сможем доказать, что мы настоящие христиане,- отметил митрополит Александр. - От всего сердца поздравляю каждого из вас со светлым праздником праздников и торжеством из торжеств - с Пасхой Божией спасительной! Да ниспошлет Воскресший Спаситель на нашу землю Свой глубокий и неотъемлемый мир! Воистину воскресе Христос!