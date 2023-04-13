Врио Главы ДНР Денис Пушилин вручил Игорю Маковскому знак отличия «За заслуги перед Донецкой Народной Республикой»

Фото: ПАО "Россети Центр".

С заслуженной наградой руководителя «Россети Центр» поздравил вице-премьер - министр угля и энергетики ДНР Андрей Чертков.

"Игорь Владимирович со своими энергетиками выполнил поистине колоссальный объем работ по восстановлению энергоснабжения Мариуполя.

Только в июле прошлого года на помощь работникам наших энергопредприятий в город было направлено 200 специалистов и 80 единиц техники «Россети Центр», оперативно развернут мобильный лагерь, создан аналитический центр по координации восстановительных работ, отремонтированы десятки подстанций и сотни километров линий электропередачи", - отметил Андрей Чертков и выразил уверенность в продолжении плодотворного сотрудничества.