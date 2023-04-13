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Общество13 апреля 2023 11:51

В Брянской области на Пасху усилят меры по охране общественного порядка

На местах богослужений проведут досмотровый контроль
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: из архива пресс-службы Брянской епархии.

Фото: из архива пресс-службы Брянской епархии.

В Брянской области на Пасху усилят меры по охране общественного порядка. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба в связи с установлением в регионе высокого, «желтого», уровня террористической опасности. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

В церквях и храмах, где будут проходить богослужения, проведут досмотровый контроль, в том числе с использованием арочных и ручных металлодетекторов.

Для дополнительной охраны религиозных объектов могут привлечь объединения правоохранительной направленности (ЧОП, добровольные народные дружины, казаки).

В местах проведениях богослужений сотрудники полиции могут измененить маршруты движении автотранспортных средств и парковки.

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