В Брянскэнерго стартовал месячник по благоустройству

Фото: ПАО «Россети Центр».

В филиале ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» стартовал месячник по благоустройству. Он проходит во всех подразделениях филиала с 7 по 28 апреля.

Сотрудники энергопредприятия уже привели в порядок Сквер энергетиков, расположенный напротив центрального офиса предприятия на улице Советской в городе Брянске. Возле здания «Брянскэнерго» побелили бордюры. В этот раз наибольшую активность в субботнике проявили члены молодежного Совета.

Для предотвращения заражения болезнетворными микробами энергетики обработали побелкой более 150 деревьев. На эти цели ушло более 250 литров известкового раствора.

«Брянскэнерго» следит за чистотой территорий возле исполнительного аппарата филиала, а также прилегающих территорий районов электрических сетей, – отмечает и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» Федор Капшуков. – Работники предприятия несколько раз в год проводят субботники, занимаются благоустройством территорий, разбивают там клумбы, высаживают молодые деревья. Кроме того, в преддверии 9 Мая в каждом районе региона энергетики проведут субботники на мемориалах времен Великой Отечественной войны».