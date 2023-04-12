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Экономика12 апреля 2023 10:45

Сотрудники Брянскэнерго посетили святые места Калужской области

Они осмотрели монастыри, прослушали лекции об их истории, приняли участие в богослужениях
Кира ФИЛИППОВА
Фото: ПАО «Россети Центр».

Фото: ПАО «Россети Центр».

Работники филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» накануне Пасхи посетили религиозные святыни Калужской области. Поездка организована Первичной профсоюзной организацией «Брянскэнерго».

Энергетики побывали в «Свято-Введенской Оптиной пустыни», храме «Преображения Господня» в селе Нижние Прыски и «Казанской Амвросиевской женской пустыни» в деревне Шамордино. Они осмотрели монастыри, прослушали лекции об их истории, приняли участие в богослужениях.

«ППО «Брянскэнерго», которая является нашим надежным партнером, ежегодно организует для сотрудников филиала поездки по интересным местам, – отмечает и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» Федор Капшуков. –Совместные туристические поездки дают энергетикам возможность побывать в интересных местах, отдохнуть и расширить кругозор».

БрянскэнергоБИЗНЕС-ПРЕСС