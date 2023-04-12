Фото: департамент здравоохранения Брянской области.

В Брянской области замглавы департамента здравоохранения подозревают в получении взятки. На Ларису Борщевскую следователи завели уголовное дело. Об этом 12 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона.

Как сообщили ТАСС, Ларису Борщевскую задержали, решают вопрос об избрании для нее наказания.

Напомним, 29 марта задержали временно исполняющих обязанности заместителей губернатора Брянской области Елену Егорову и Татьяну Кулешову подозрению в получении взяток в особо крупном размере. Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте заместителей брянского губернатора Кулешовой и Егоровой. Защите отказали в просьбе об избрании иной меры пресечения.