Фото: из архива пресс-службы ГУ МЧС России по Брянской области.

Брянцев предупредили о затоплении приусадебных участков. Из-за активного таяния снега ожидают небольшой рост уровня воды по всем рекам Брянской области. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС Росси по Брянской области.

- Возможно затопление приусадебных участков в Брянске и двух участков автодорог: Согласие — Барановка в Рогнединском районе и Николаевка-Католино в Мглинском районе, - предупреждают в чрезвычайном ведомстве.

Но это не нарушит жизнедеятельность населения. Также не прогнозируют и затопления жилых домов