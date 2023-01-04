Сотрудники Брянскэнерго и их дети стали участниками новогодних представлений в имении Ф.И. Тютчева

Фото: ПАО «Россети Центр» .

Сотрудники брянского филиала ПАО «Россети Центр» – члены первичной профсоюзной организации «Брянскэнерго» вместе со своими детьми побывали на новогоднем празднике в государственном мемориальном историко-литературном музее-заповеднике Ф.И. Тютчева «Овстуг».

Семьи работников энергопредприятия окунулись в атмосферу старинного Рождества. Юные посетители встретились со сказочными героями, познакомились с рождественскими песнями, колядками и старинными гаданиями, а также приняли участие в мастер-классе «Зимние фантазии», где каждый ребенок своими руками изготовил сувенир. Для взрослых в это время была проведена обзорная экскурсия по постоянной экспозиции дома-музея Ф.И. Тютчева.

«Профсоюз «Брянскэнерго» регулярно организует для семей сотрудников разнообразные экскурсионные поездки в памятные места, находящиеся как на территории Брянской области, так и за ее пределами, – отмечает председатель первичной профсоюзной организации Брянскэнерго Марианна Проскоченко. – Особое внимание уделяется мероприятиям, которые организуются накануне самых волшебных праздников – в преддверии Нового года и Рождества».

«Профсоюзная организация филиала организует для персонала досуговые мероприятия, которые, несомненно, способствуют формированию корпоративного духа в коллективе и становлению добрых традиций, направленных на повышение имиджа энергетических профессий и семейных ценностей», – подчеркнул и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» Федор Капшуков.