Брянский филиал ФГБУ "ВНИИЗЖ": Как правильно выбрать мандарины?

Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

Наряду с елкой, шампанским и салатом «Оливье», неофициальным символом Нового года признаны мандарины. Этот цитрус содержит кислоты, витамины А, D, К, а также минералы: калий, магний, железо, фосфор, натрий и кальций. В зимнее время мандарины восполняют недостаток витаминов и укрепляют иммунитет за счет высокого содержания аскорбиновой кислоты. Но праздничный цитрусовый не доставит удовольствия, если окажется кислым, сухим или переполненным косточками. Самое время овладеть искусством выбора вкусных мандаринов – ведь Новый год уже подступает к порогу.

Мандарины, принадлежащие к сладким сортам, зачастую отличаются от остальных по внешним признакам. Они вырастают до среднего размера, покрываются кожурой яркого, насыщенного оттенка. Большая часть таких фруктов приобретает оранжевый или желтый цвет, но не бледный. Вес сладких плодов тоже отличается: они тяжелее. Подобную особенность объясняют увеличенной сочностью мякоти цитруса.

Несладкие сорта чаще всего обладают приплюснутой формой либо растут очень крупными. Со зрелого мандарина кожица снимается достаточно легко. Она неплотно прилегает к мякоти, между ними сохраняется небольшой зазор.

Существует миф, что мандарины на веточке с листочками самые свежие, только что сорванные. Это всего лишь маркетинговый ход. На самом деле веточка и листик мандаринового дерева очень долго сохраняют свой зелёный цвет и отнюдь не служат маркерами свежести плодов. Просто в таком виде продавцам проще всего реализовать свой товар. В Брянской области прошли карантинный фитосанитарный контроль более 1 тыс. тонн мандарин, экспортируемых из-за рубежа. Наибольшее количество фруктов на территорию региона поступило из Турции.

«Каждая партия мандаринов прошла процедуру проверки: документарный и фитосанитарный контроль, включающий осмотр груза, отбор и исследование проб. Для установления фитосанитарного состояния продукции ее образцы направлялись в Брянский филиал подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «ВНИИЗЖ». По заключению аккредитованной лаборатории карантинные объекты, имеющие значение для Российской Федерации, выявлены не были, и все фрукты выпущены в свободное обращение», комментирует Виктор Колотовский – помощник руководителя Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

Кроме того, специалисты Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» проводят исследования по выявлению пестицидов в пищевом сырье и продукции растительного происхождения с использованием высокочувствительного оборудования, а именно хроматографов с масс-спектрометрическим детектором.

Чтобы все-таки не промахнуться и купить настоящий мандарин со вкусом мандарина, стоит придерживаться нескольких правил.

• Немного приплюснутые мандарины, как правило, кислого сорта. • Хороший вкус легко определить по весу, взяв мандарин в руку. Тяжелый — сочный и сладкий, а более легкий — кислый. • Слишком твердая кожура говорит о том, что мандарин неправильно хранили, и он пересох. Если же плод слишком мягкий, то его подморозили, и он начал гнить. • Покупайте цитрус с равномерной ярко-оранжевой окраской, на нем не должно быть вмятин, следов плесени и пятен. • Поинтересуйтесь, откуда поступила партия. Эксперты утверждают, что самые вкусные и сочные мандарины — из Марокко.

Приятного аппетита!