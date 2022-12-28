«Ростелеком» обеспечил связью Дворец единоборств в Брянске

Фото: ПАО «Ростелеком».

«Ростелеком» организовал сетевую инфраструктуру для Дворца единоборств в Брянске. Специалисты провайдера проложили свыше 500 метров оптоволокна, установили и настроили необходимое коммутационное оборудование, а также произвели монтаж почти 40 километров структурированной кабельной системы (СКС) внутри зданий еще на стадии строительства объекта. В настоящее время спортивный комплекс подключен к созданной «Ростелекомом» виртуальной частной сети (VPN), а sip-телефония обеспечивает бесперебойную корпоративную связь.

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«Дворец единоборств стал самым крупным спортивным объектом в регионе, где “Ростелеком” организовал цифровую инфраструктуру. Для качественной работы коммуникаций наши технические специалисты спроектировали СКС. Сейчас она активно эксплуатируется как единая функциональная среда хранения и передачи данных. Важной составляющей цифровизации сети связи является наш сервис VPN. Он гарантирует заказчику информационную безопасность и защиту от внешних негативных факторов, а также позволяет пользоваться видеоконференцсвязью, корпоративной телефонией, единой системой электронного документооборота».

Александр Горбач, директор ГУА БО «Дворец единоборств»:

«Специалисты “Ростелекома” подключили к sip-телефонии 200 рабочих мест, объединив их при этом в VPN-сеть. Такая цифровая схема значительно упростила внутреннюю коммуникацию персонала, сделала более эффективным и безопасным обмен данными в рабочем процессе. Все услуги функционируют исправно, мы довольны их качеством. Учитывая масштаб и исключительную значимость Дворца единоборств для развития региона, планируем продолжить расширение его телеком-инфраструктуры в партнерстве с провайдером».

VPN от «Ростелекома» — гибкая технология, которая совмещает в себе оперативность, надежность, простоту и экономичность. Сервис обеспечивает высокую защищенность информационных ресурсов и предназначен для самого широкого спектра компаний — от среднего и малого бизнеса до крупных клиентов в различных сферах деятельности, а также органов государственной власти. Сеть VPN легко масштабируется, что позволяет оперативно подключать ее к имеющейся инфраструктуре.

Получить информацию о цифровых сервисах и отраслевых решениях для госкомпаний и бизнеса можно на сайте «Ростелекома» или по телефону 8 800 200 30 00.