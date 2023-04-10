Брянск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 апреля 2023 19:04

В Брянской области установили дополнительные комплексы ПВО России

Их также развернули в Белгородской и Курской областях
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Министерство обороны РФ.

Фото: Министерство обороны РФ.

В Брянской области установили дополнительные комплексы ПВО России.Также их развернули в Белгородской и Курской областях. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства обороны РФ.

В районах рядом с зоной специальной военной операцией в два раза увеличили число подразделений, оснащенных зенитными ракетными комплексами средней и большей дальности. Об этом сообщает «Российская газета».

Кроме того, в регионе ведут круглосуточное дежурство в воздухе самолетов радиолокационного дозора и наведения А-50У. Они предназначены для борьбы с атакующими российские территории беспилотниками.

Интересное