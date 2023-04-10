Фото: Министерство обороны РФ.

В Брянской области установили дополнительные комплексы ПВО России.Также их развернули в Белгородской и Курской областях. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства обороны РФ.

В районах рядом с зоной специальной военной операцией в два раза увеличили число подразделений, оснащенных зенитными ракетными комплексами средней и большей дальности. Об этом сообщает «Российская газета».

Кроме того, в регионе ведут круглосуточное дежурство в воздухе самолетов радиолокационного дозора и наведения А-50У. Они предназначены для борьбы с атакующими российские территории беспилотниками.