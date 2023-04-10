ВТБ Мои Инвестиции прогнозируют рост интереса к юаневым финансовым инструментам

Аналитики ВТБ Мои Инвестиции прогнозируют пару CNY/RUB на уровне 11,3 на конец 2023 г. при ожидаемом курсе 77,9 рублей за доллар. Об этом говорится в инвестиционной стратегии на II квартал. Кроме роста спроса на китайскую валюту ожидается и рост интереса к номинированным в юанях облигациям российских эмитентов.

Юань последние семь лет торговался в диапазоне 6,3-7,3 в паре с долларом, говорится в стратегии. На фоне ослабления доллара в начале 2023 г. пара USD/CNY отступила от верхней границы диапазона. Доллар на международном рынке, вероятно, укрепится к большинству валют в 2023 г., пара USD/CNY будет в верхней половине диапазона 6,3-7,3.

«Тенденция вытеснения доллара и евро китайским юанем в России будет только усиливаться. Эта ликвидность также поддерживает интерес к размещениям облигаций в юанях. Их объем в российской инфраструктуре на 28 марта достиг 67 млрд юаней. Объемы будут нарастать не только за счет экспортеров, но и банков, привлекающих средства для выдачи кредитов в китайской валюте. Такие выпуски дают валютную экспозицию, обращаются в безопасной российской инфраструктуре с опцией платежей в рублях по курсу ЦБ. Сейчас доходности российских облигаций в юанях находятся в диапазоне 3,5-5,5% годовых,» - отметил Станислав Клещев, инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции.

Заметной премии к доходности по таким бондам по сравнению с китайскими аналогами нет, отмечают аналитики. Это во многом объясняется повышенным спросом внутри страны со стороны крупных институциональных инвесторов на активы в альтернативной валюте, отличной от долларов и евро.

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