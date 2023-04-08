Оперативный Штаб «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» контролирует воздействие весеннего половодья на энергообъекты

Фото: ПАО «Россети Центр».

По поручению генерального директора ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского в Главном аналитическом центре Обществ состоялось заседание оперативного Штаба по вопросам обеспечения надежной и устойчивой работы электросетевого комплекса во время прохождения паводкового периода. Участники Штаба также обсудили вопросы обеспечения бесперебойной работы энергообъектов на майских праздниках и подготовку к прохождению пожароопасного периода.

Первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Центр» Евгений Турапин доложил, что на сегодняшний день воздействие половодья зафиксировано в Брянской, Владимирской, Нижегородской и Тверской областях, а также в республике Удмуртия.

На время прохождения паводка во всех регионах организованы специальные ремонтные бригады, оснащенные необходимой спецтехникой, плавсредствами и средствами связи для ликвидации возможных последствий на энергообъектах.

Для своевременного получения прогнозной информации при возникновении нештатных ситуаций специалистами филиалов осуществляется взаимодействие с территориальными органами Росгидромета, Главным Управлением МЧС России по Тверской области и местными органами власти.

Заседанием Штаба было принято решение продолжать осуществление повышенного контроля до окончания пикового периода половодья, который по прогнозам синоптиков придется на середину и вторую половину апреля.

«Весеннее половодье – серьезное, но и привычное испытание для электросетевого комплекса. Во всех филиалах, вне зависимости от прогнозов, нами принимаются все необходимые меры по подготовке к паводковому сезону, направленных как на предупреждение нештатных ситуаций, так и на устранение возможных последствий, чтобы не допустить перебоев с электроснабжением населения регионов», – отметил генеральный директор ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.