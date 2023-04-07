Брянская испытательная лаборатория ФГБУ «ВНИИЗЖ» получила статус лаборатории молекулярно-генетической экспертизы

Фото: ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 03.04.2023 №329 «Об определении видов организаций по племенному животноводству и о внесении изменений в приказы Минсельхоза России» ФГБУ «ВНИИЗЖ» определено как организация, осуществляющая деятельность в области племенного животноводства в качестве лаборатории молекулярно-генетической экспертизы. Данные полномочия реализуются на базе Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Брянская испытательная лаборатория ФГБУ «ВНИИЗЖ» с 2017 года имеет статус лаборатории селекционного контроля качества молока, с 2018 - лаборатории иммуногенетической экспертизы, что дает право оказывать услуги племенным организациям по оценке продуктивной ценности животных, а также достоверности происхождения по группам крови КРС у родителей и потомков.

Фото: ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Молекулярно-генетическая экспертиза - это новое, перспективное направление, освоенное специалистами Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» в 2022 году.

Метод основан на проведении генетической идентификации и определении родства крупного рогатого скота (Bos taurus) по 16-ти STR-локусам с последующим анализом длин ПЦР-продуктов методом капиллярного электрофореза.

Приказ Минсельхоза РФ от 02 июня 2022 г. № 336 «Об утверждении требований к видам племенных хозяйств» устанавливает обязательные требования к племенным организациям по разведению крупного рогатого скота (племзаводам, племрепродукторам, генофондным хозяйствам) в части проведения генетической экспертизы на достоверность происхождения крупного рогатого скота.