Брянск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика6 апреля 2023 14:00

Аналитики ВТБ Мои Инвестиции: в какие финансовые инструменты вкладывать сейчас

Аналитики ВТБ Мои Инвестиции представили инвестиционную стратегию на II квартал 2023 года
Кира ФИЛИППОВА

Аналитики ВТБ Мои Инвестиции представили инвестиционную стратегию на II квартал 2023 года. По мнению экспертов, среднегодовой курс рубля составит около 76 руб./долл, нефть марки Brent в среднем будет стоить 90 долл./барр., в течение года дисконт нефти марки Urals к Brent будет сокращаться, и ее среднегодовая стоимость составит 63 долл./барр. На конец 2023 года инфляция в России в базовых предпосылках может составить 6,5-7,0% г/г.

Российская экономика и финансовая система находятся в стадии адаптации к внешним ограничениям, происходит структурная трансформация экономики. На фоне сохранения повышенной неопределенности на рынках, диверсификация портфеля продолжает оставаться приоритетом в инвестиционном планировании.

Эксперты ВТБ Мои Инвестиции предлагают следующие рекомендации:

· продолжать держать российские акции на фоне геополитических рисков и ограниченного раскрытия информации. Предпочтение акциям государственных компаний из-за меньших рисков снижения дивидендных выплат. Оцениваемая дивидендная доходность на рынке акций на горизонте 12 мес. составляет ~7,7%;

· покупать рублевые корпоративные облигации качественного 2-го эшелона с двузначной доходностью сроком до 2-х лет. Одновременно аккумулировать ликвидность в фондах денежного рынка, чтобы оперативно использовать ее для покупок рублевых облигаций в момент просадки рынка;

· сохранять валютную экспозицию через покупку «замещающих» облигаций в российской инфраструктуре без рисков блокировок.

Алексей Михеев, инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции:

«По нашему мнению, устойчивость инфляции в США потребует от ФРС продолжать повышать ставку. В этих условиях ожидаем возврата доходностей казначейских облигаций США к росту и укрепления доллара. Наш прогноз по паре EUR/USD на 2023 год – 1,00, в 2024 году – 1,07. Полагаем, что к концу 2023 года курс рубля окажется в диапазоне 73-81 руб./долл., в базовом сценарии среднегодовой курс составит около 76 руб./долл. В следующем году прогнозируем среднюю цену нефти Brent в 90 долл./барр. Открытие экономики Китая даст до половины прироста спроса на нефть и приведет к ее дефициту на рынке. Оцениваем в 2023 году среднюю цену нефти Urals в 63 долл./барр. – ждем сокращения ее дисконта к Brent в течение года».

Станислав Клещев, инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции:

«По нашим расчетам, совокупная доходность рынка российских акций составит 12% на горизонте 12 месяцев: прогноз по индексу Мосбиржи – 2 576, ожидаемая дивидендная доходность – 7,7%. Мы сохраняем нейтральный взгляд на российские акции на фоне геополитических рисков и ограниченного раскрытия информации. Среди секторальных предпочтений выделяем банковский сектор (восстанавливается прибыль и выплачиваются дивиденды) и сектор ИТ (сохраняются высокие темпы роста). Наблюдаемое ослабление рубля поддержит финансовые показатели экспортеров, чья доля в Индексе Мосбиржи составляет ~61%. Коэффициент дивидендных выплат составит ~44,8% в 2023 г. Кроме того, в случае успешной редомициляции, возникает возможность для возврата большего числа компаний к выплатам дивидендов».

Российская экономика:

· российская экономика прошла стрессовый период, сохранив финансовую и макроэкономическую стабильность. Впереди структурная трансформация;

· экономика России восстанавливается после снижения во II кв. 2022 г. По итогам 2023 года ждем околонулевого изменения реального ВВП;

· годовая инфляция в апреле приблизится к 3% г/г. К концу года прогнозируемый уровень инфляции - 6,5-7,0% г/г.

Рублевые и валютные облигации:

· высокий потенциал ОФЗ на среднем сроке: при повышении ключевой ставки ЦБ РФ доходности ОФЗ, вероятно, еще будут расти, в первую очередь короткие и среднесрочные выпуски;

· в отсутствие доступа к рынку евробондов ждем роста размещений облигаций качественных заёмщиков на локальном рынке – российским заемщикам во 2-4 кв. 2023 г. только по валютным евробондам потребуется рефинансирование на ~9 млрд долл. (почти 690 млрд руб.);

· на 28 марта 2023 г. рынок «замещающих» облигаций превысил 15 млрд в долларовом эквиваленте. На вторичном рынке «замещающие» облигации предлагают интересные доходности (~6-9% годовых), что выше околонулевых банковских депозитов и доходностей локальных облигаций в юанях (~3,5-5,0% годовых). Преимущества «замещающих» облигаций: валютная экспозиция для страховки от ослабления рубля, обращаются и обслуживаются внутри страны без рисков блокировок, платежи в рублях по курсу ЦБ РФ, низкий номинал облигаций, доступный для широкого круга инвесторов, привлекательный уровень доходностей;

· золото продолжает двигаться вслед за курсом доллара. Прогноз в 2023 г. – 1 900 долл./унц., в 2024 г. – 2 000 долл./унц. Золото как актив с валютной экспозицией, но в российской инфраструктуре, хорошо подходит для диверсификации портфеля, выступая в качестве страховки на случай ослабления рубля.

Экономика: Бизнес