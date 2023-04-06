Аналитики ВТБ Мои Инвестиции: в какие финансовые инструменты вкладывать сейчас

Аналитики ВТБ Мои Инвестиции представили инвестиционную стратегию на II квартал 2023 года. По мнению экспертов, среднегодовой курс рубля составит около 76 руб./долл, нефть марки Brent в среднем будет стоить 90 долл./барр., в течение года дисконт нефти марки Urals к Brent будет сокращаться, и ее среднегодовая стоимость составит 63 долл./барр. На конец 2023 года инфляция в России в базовых предпосылках может составить 6,5-7,0% г/г.

Российская экономика и финансовая система находятся в стадии адаптации к внешним ограничениям, происходит структурная трансформация экономики. На фоне сохранения повышенной неопределенности на рынках, диверсификация портфеля продолжает оставаться приоритетом в инвестиционном планировании.

Эксперты ВТБ Мои Инвестиции предлагают следующие рекомендации:

· продолжать держать российские акции на фоне геополитических рисков и ограниченного раскрытия информации. Предпочтение акциям государственных компаний из-за меньших рисков снижения дивидендных выплат. Оцениваемая дивидендная доходность на рынке акций на горизонте 12 мес. составляет ~7,7%;

· покупать рублевые корпоративные облигации качественного 2-го эшелона с двузначной доходностью сроком до 2-х лет. Одновременно аккумулировать ликвидность в фондах денежного рынка, чтобы оперативно использовать ее для покупок рублевых облигаций в момент просадки рынка;

· сохранять валютную экспозицию через покупку «замещающих» облигаций в российской инфраструктуре без рисков блокировок.

Алексей Михеев, инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции:

«По нашему мнению, устойчивость инфляции в США потребует от ФРС продолжать повышать ставку. В этих условиях ожидаем возврата доходностей казначейских облигаций США к росту и укрепления доллара. Наш прогноз по паре EUR/USD на 2023 год – 1,00, в 2024 году – 1,07. Полагаем, что к концу 2023 года курс рубля окажется в диапазоне 73-81 руб./долл., в базовом сценарии среднегодовой курс составит около 76 руб./долл. В следующем году прогнозируем среднюю цену нефти Brent в 90 долл./барр. Открытие экономики Китая даст до половины прироста спроса на нефть и приведет к ее дефициту на рынке. Оцениваем в 2023 году среднюю цену нефти Urals в 63 долл./барр. – ждем сокращения ее дисконта к Brent в течение года».

Станислав Клещев, инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции:

«По нашим расчетам, совокупная доходность рынка российских акций составит 12% на горизонте 12 месяцев: прогноз по индексу Мосбиржи – 2 576, ожидаемая дивидендная доходность – 7,7%. Мы сохраняем нейтральный взгляд на российские акции на фоне геополитических рисков и ограниченного раскрытия информации. Среди секторальных предпочтений выделяем банковский сектор (восстанавливается прибыль и выплачиваются дивиденды) и сектор ИТ (сохраняются высокие темпы роста). Наблюдаемое ослабление рубля поддержит финансовые показатели экспортеров, чья доля в Индексе Мосбиржи составляет ~61%. Коэффициент дивидендных выплат составит ~44,8% в 2023 г. Кроме того, в случае успешной редомициляции, возникает возможность для возврата большего числа компаний к выплатам дивидендов».

Российская экономика:

· российская экономика прошла стрессовый период, сохранив финансовую и макроэкономическую стабильность. Впереди структурная трансформация;

· экономика России восстанавливается после снижения во II кв. 2022 г. По итогам 2023 года ждем околонулевого изменения реального ВВП;

· годовая инфляция в апреле приблизится к 3% г/г. К концу года прогнозируемый уровень инфляции - 6,5-7,0% г/г.

Рублевые и валютные облигации:

· высокий потенциал ОФЗ на среднем сроке: при повышении ключевой ставки ЦБ РФ доходности ОФЗ, вероятно, еще будут расти, в первую очередь короткие и среднесрочные выпуски;

· в отсутствие доступа к рынку евробондов ждем роста размещений облигаций качественных заёмщиков на локальном рынке – российским заемщикам во 2-4 кв. 2023 г. только по валютным евробондам потребуется рефинансирование на ~9 млрд долл. (почти 690 млрд руб.);

· на 28 марта 2023 г. рынок «замещающих» облигаций превысил 15 млрд в долларовом эквиваленте. На вторичном рынке «замещающие» облигации предлагают интересные доходности (~6-9% годовых), что выше околонулевых банковских депозитов и доходностей локальных облигаций в юанях (~3,5-5,0% годовых). Преимущества «замещающих» облигаций: валютная экспозиция для страховки от ослабления рубля, обращаются и обслуживаются внутри страны без рисков блокировок, платежи в рублях по курсу ЦБ РФ, низкий номинал облигаций, доступный для широкого круга инвесторов, привлекательный уровень доходностей;

· золото продолжает двигаться вслед за курсом доллара. Прогноз в 2023 г. – 1 900 долл./унц., в 2024 г. – 2 000 долл./унц. Золото как актив с валютной экспозицией, но в российской инфраструктуре, хорошо подходит для диверсификации портфеля, выступая в качестве страховки на случай ослабления рубля.