Розовые пеликаны и суматранские тигры: брянский цирк приглашает на «Новогоднее шоу Гии Эрадзе»

Фото: Брянский цирк.

В Брянском государственном цирке состоялась премьера «Новогоднего шоу Гии Эрадзе». Первые зрители высоко оценили совместный проект легендарного продюсерского центра заслуженного артиста России «Королевский цирк» и Российской государственной цирковой компании при участии артистов «Росгосцирка» и Московского Цирка Никулина на Цветном Бульваре.

Масштабное представление, подготовленное специально для брянских зрителей, порадовало не только детей, но и взрослых. Красочная премьера отшумела вечером 24 декабря. Артисты цирка сплели в единый замысловатый узор разные цирковые жанры, элементы эстрады и мюзикла.

Фото: Брянский цирк.

Зрители с замиранием сердца следили за выступлениями эквилибристов, акробатов и воздушных гимнастов, которые демонстрировали невероятные трюки, отточенное мастерство и высокий профессионализм.

Необычным и необъяснимым для многих стал динамичный номер трансформации с моментальным переодеванием. Артисты меняли свои праздничные наряды в доли секунды, чем немало удивили зрителей. А еще на протяжении всего представления публику развлекал задорный клоун. Кроме того, с грядущими праздниками гостей поздравляли Дед Мороз и Снегурочка, а также символ наступающего года – озорной и шустрый сияющий кролик.

Фото: Брянский цирк.

Особый восторг публики вызвало выступление попугаев Ара и розовых пеликанов пеликанов. Причем огромные белые птицы вылетали прямо из зрительного зала, что только добавило необычности происходящему. Ну а гвоздем программы стал номер с одиннадцатью суматранскими тиграми. Их дрессировщица, обладательница титула «Принцесса Российского Цирка» Людмила Суркова легко и непринужденно, словно играючи руководила стаей полосатых питомцев. Хищники по ее указанию послушно выполняли всевозможные трюки.

Райский сад.

Два с половиной часа представления пролетели на одном дыхании. В завершении вечера артистов шоу и зрителей поприветствовал директор Брянского государственного цирка Константин Мазурин. Виртуозам цирка он преподнес традиционный сладкий презент: большой торт с изображением афиши программы.

– Хочу поблагодарить артистов шоу, – сказал он. – И в первую очередь Гию Эрадзе за прекрасное представление. Также хочется сказать спасибо всем техническим службам брянского цирка за прекрасную работу. И самая главная наша благодарность – всем зрителям, которые сегодня своими овациями поддерживали артистов. С наступающим всех Новым годом. Счастья, здоровья! Приходите в цирк, любите цирк. А цирк, в свою очередь, вас тоже любит и ждет.

Клоун.

Невероятные номера вкупе с удивительными костюмами, масштабными декорациями и авторской музыкой делают «Новогоднее шоу Гии Эрадзе» по-настоящему уникальным и особенным. Эксклюзивности добавляет еще и то, что вся эта новогодняя программа создана непосредственно для брянских зрителей.

Фото: Брянский цирк.

– Традиционно на каждый новый год мы делаем какие-то новые проекты, – рассказала Людмила Суркова. – И этот год не стал исключением. Специально для жителей Брянска мы подготовили это новогоднее шоу.

Фото: Брянский цирк.

«Новогоднее шоу Гии Эрадзе» продлится в Брянском государственном цирке до 15 января 2023 года. Жители и гости Брянщины смогут попасть на цирковое выступление со 2 по 8 января, а также 14 и 15 января. Уточнить график и другие подробности, оформить коллективную заявку можно по телефонам: +7 (4832) 74 55 36, +7(483) 277 26 71.

Стоимость билетов от 1000 до 2300 рублей. Возрастные ограничения - 0+.

Билеты онлайн: https://www.circus-bryansk.ru, www.royalcircus.ru