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Общество9 апреля 2023 15:35

В Брянской области верующие празднуют Вербное воскресенье

Митрополит Брянский и Севский Александр совершил Всенощное бдение в Кафедральном Соборе
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской епархии.

Фото: пресс-служба Брянской епархии.

В Брянской области 9 апреля верующие празднуют Вербное воскресенье

В канун церковного праздника митрополит Брянский и Севский Александр совершил Всенощное бдение в Кафедральном Соборе. Об этом сообщили в пресс-службе Брянской епархии.

В исполнении хора собора прозвучали церковные песнопения. Митрополит совершил литию с благословением пяти хлебов, вина и елея.

После прочтения Евангелие и молитвы на благословение вербных и пальмовых ветвей окропили вербу. Ее прихожане принесли в собор с собой. Молящихся помазали освященным елеем.

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