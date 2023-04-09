В Брянской области верующие празднуют Вербное воскресенье

Фото: пресс-служба Брянской епархии.

В Брянской области 9 апреля верующие празднуют Вербное воскресенье

В канун церковного праздника митрополит Брянский и Севский Александр совершил Всенощное бдение в Кафедральном Соборе. Об этом сообщили в пресс-службе Брянской епархии.

В исполнении хора собора прозвучали церковные песнопения. Митрополит совершил литию с благословением пяти хлебов, вина и елея.

После прочтения Евангелие и молитвы на благословение вербных и пальмовых ветвей окропили вербу. Ее прихожане принесли в собор с собой. Молящихся помазали освященным елеем.