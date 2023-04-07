ВТБ: в первом квартале выдачи автокредитов выросли на четверть

По оценке ВТБ, в марте выдачи автокредитов в России превысили 94 млрд рублей, что почти на 20% выше результата февраля. Всего по итогам первого квартала на покупку транспортных средств физлица получили около 250 млрд рублей. Это примерно на четверть превосходит итоги января-марта прошлого года и на 8% - рекордного 2021 года.

ВТБ за январь-март 2023 года оформил около 18,2 тысяч автокредитов более чем на 22 млрд рублей, что по объему почти в 1,5 раза превысило итоги аналогичного периода 2022 года. Самым активным оказался последний месяц квартала: выдачи составили более 8,7 млрд рублей. Это на 35% больше, чем результат банка в феврале и выше среднерыночной динамики за март.

Среди регионов первое место по объему продаж традиционно заняли Москва и область. Здесь ВТБ по итогам квартала выдал более 3 тысяч кредитов примерно на 4,8 млрд рублей. Вторую строчку занял Санкт-Петербург с Ленинградской областью с объемом продаж около 2,3 млрд рублей. Тройку лидеров замыкает Республика Татарстан (1,2 млрд).

Средняя сумма одного автокредита по итогам квартала составила 1,2 млн рублей, незначительно увеличившись к началу года.

«В условиях ограниченного выбора новых автомобилей на российском рынке высокую долю в выдачах кредитов по-прежнему занимают транспортные средства с пробегом. В январе-марте машины на вторичном рынке приобрели 60% клиентов ВТБ. Наибольший интерес заёмщики проявляли к маркам Kia, Hyundai и Lada, а средний возраст приобретаемого авто составил 7,2 года. Мы ожидаем, что по мере расширения ассортимента брендов новые транспортные средства начнут отвоевывать свои позиции и рынок будет возвращаться к сбалансированным значениям», – прокомментировал начальник управления партнёрских продаж авто, вице-президент ВТБ Владимир Высоцкий.

ВТБ – один из лидеров российского рынка автокредитования. Залоговые кредиты на новые автомобили в банке доступны по ставке от 10,1%, с пробегом – от 11,1%. В ВТБ также действует универсальная программа «автокредит наличными», которая позволяет клиенту оперативно получить деньги на руки или на карту, приобрести машину у дилера, «с рук» или заказать за рубежом. По ней кредиты доступны от 4,1%.