ВТБ: средняя ставка по ипотеке в России превысила 8%

По оценке ВТБ, за первый квартал средняя ставка по ипотеке в России увеличилась на 1,65 пп и достигла 8,3%. Эксперты банка связывают это с завершением «околонулевых» программ, а также с изменением условий по ряду программ с господдержкой. При этом на фоне смещения спроса на «семейную ипотеку» и адаптации рынка к новым условиям ВТБ прогнозирует в дальнейшем замедление роста средней ставки.

Средняя ставка по ипотеке на российском рынке начала последовательно увеличиваться с июня 2022 года и к ноябрю достигла 7,38%. В последние два месяца прошлого года показатель фактически откатился к уровню июля (6,65%), а с начала года вновь стал расти. В январе средняя ставка выросла на 1,2 пп, в феврале - на 0,19 пп, в марте, по прогнозам ВТБ – на 0,26 пп. Таким образом, по итогам первого квартала средняя ставка по ипотеке достигла 8,3%.

За счет государственного субсидирования и реализации программ застройщиков самая низкая ставка в настоящее время действует на первичном рынке. В марте, по оценке ВТБ, она достигла 5,5-5,7%, в то время как на вторичном рынке - 10,3%.

«Рост среднерыночной ставки произошел на фоне изменения структуры ипотечного рынка. Если весной прошлого года около 70% жилищных кредитов банки выдавали на объекты в новостройках, то с третьего квартала ситуация поменялась на прямо противоположную – заемщики сместили свое внимание в сторону сегмента вторичной недвижимости, где ценовые параметры ипотеки выше. В ноябре-декабре ажиотажный спрос на «первичку» из-за возможного завершения «Ипотеки с господдержкой-2020» фактически вернул показатель к своему исходному значению. А в начале этого года уход банков от «околонулевых программ» и корректировка условий по основной льготной программе до 8% вновь стали толкать среднюю ставку вверх», - прокомментировал заместитель начальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Вадим Пахаленко.

Он добавил, что в апреле рост средней ставки по жилищным кредитам в России замедлится, а в дальнейшем при условии благоприятной макроэкономической конъюнктуры может и вовсе прекратиться. Сдерживающими факторами будут выступать растущая популярность «семейной ипотеки» в результате ее распространения на все семьи с двумя несовершеннолетними детьми, а также адаптация участников рынка к новым условиям «ипотеки от застройщика».

ВТБ: средняя ставка по ипотеке в России превысила 8%

По оценке ВТБ, за первый квартал средняя ставка по ипотеке в России увеличилась на 1,65 пп и достигла 8,3%. Эксперты банка связывают это с завершением «околонулевых» программ, а также с изменением условий по ряду программ с господдержкой. При этом на фоне смещения спроса на «семейную ипотеку» и адаптации рынка к новым условиям ВТБ прогнозирует в дальнейшем замедление роста средней ставки.

Средняя ставка по ипотеке на российском рынке начала последовательно увеличиваться с июня 2022 года и к ноябрю достигла 7,38%. В последние два месяца прошлого года показатель фактически откатился к уровню июля (6,65%), а с начала года вновь стал расти. В январе средняя ставка выросла на 1,2 пп, в феврале - на 0,19 пп, в марте, по прогнозам ВТБ – на 0,26 пп. Таким образом, по итогам первого квартала средняя ставка по ипотеке достигла 8,3%.

За счет государственного субсидирования и реализации программ застройщиков самая низкая ставка в настоящее время действует на первичном рынке. В марте, по оценке ВТБ, она достигла 5,5-5,7%, в то время как на вторичном рынке - 10,3%.

«Рост среднерыночной ставки произошел на фоне изменения структуры ипотечного рынка. Если весной прошлого года около 70% жилищных кредитов банки выдавали на объекты в новостройках, то с третьего квартала ситуация поменялась на прямо противоположную – заемщики сместили свое внимание в сторону сегмента вторичной недвижимости, где ценовые параметры ипотеки выше. В ноябре-декабре ажиотажный спрос на «первичку» из-за возможного завершения «Ипотеки с господдержкой-2020» фактически вернул показатель к своему исходному значению. А в начале этого года уход банков от «околонулевых программ» и корректировка условий по основной льготной программе до 8% вновь стали толкать среднюю ставку вверх», - прокомментировал заместитель начальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Вадим Пахаленко.

Он добавил, что в апреле рост средней ставки по жилищным кредитам в России замедлится, а в дальнейшем при условии благоприятной макроэкономической конъюнктуры может и вовсе прекратиться. Сдерживающими факторами будут выступать растущая популярность «семейной ипотеки» в результате ее распространения на все семьи с двумя несовершеннолетними детьми, а также адаптация участников рынка к новым условиям «ипотеки от застройщика».