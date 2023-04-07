В Удмуртэнерго прошло совещание ИТ-блоков «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»

Фото: ПАО «Россети Центр».

По поручению генерального директора ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского на базе «Удмуртэнерго» состоялось совещание руководителей ИТ-подразделений двадцати филиалов Обществ. Они обсудили итоги деятельности за 2022 год и планы развития информационных технологий в компании.

Открыл заседание заместитель генерального директора ПАО "Россети Центр" Константин Михайленко.

Одной из основных тем стали векторы развития импортозамещающих решений в области ИТ и телекоммуникаций, применимых для предприятий электроэнергетики. Рассматривались лучшие практики в сфере информационных технологий в контуре двух компаний, а также вопросы, касающиеся технической поддержки пользователей и информационных систем, оптимизации ИТ-инфраструктуры, эксплуатации телекоммуникаций, автоматизированных систем диспетчерского управления, а также телемеханизации энергообъектов.

Особое внимание уделялось актуальным темам обеспечения информационной безопасности и минимизации рисков, связанных с современными информационными угрозами.

«Информационные технологии для энергетики – это инструмент, который необходим обеспечения надежного электроснабжения на том уровне качества, которого требуют современные потребители. От повышения эффективности имеющихся решений в области ИТ и внедрения новейших отечественных разработок сегодня зависит развитие энергосетевого комплекса. Поэтому важно, чтобы профильные специалисты имели возможность в режиме открытого диалога обсуждать лучшие практики в этом направлении и их применимость во всех филиалах», – отметил генеральный директор ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.