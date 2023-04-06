Фото: Минобороны России.

В Брянской области пресекли попытку проникновения 20 украинских диверсантов. Об этом сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз на своей странице ВКонтакте.

Украинскую ДРГ остановили сотрудники погрануправления УФСБ России по Брянской области в районе села Случовск Погарского района.

- Подразделениями Вооруженных сил РФ совместно с подразделениями пограничных войск противнику нанесено огневое поражение, - рассказал глава региона.

Напомним, в среду,5 апреля, беспилотник ВСУ атаковал Суземский район. В этот же день на территории Брянской области потерпел крушение украинский самолет в районе села Бутовск.