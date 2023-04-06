В Брянскэнерго состоялась встреча Совета молодежи с руководителем филиала

Фото: ПАО «Россети Центр».

В филиале ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» прошла встреча и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» Федора Капшукова с представителями Совета по работе с молодежью.

2023 год в Обществе объявлен «Годом молодого специалиста» и реализации молодежной политики уделяется повышенное внимание. Разработан ряд мер, направленных на поддержку молодых специалистов, создания для них условий и возможностей для эффективной самореализации, а также развития их профессионального потенциала.

Представители Совета рассказали руководителю энергопредприятия о проведенных спортивно-досуговых мероприятиях для сотрудников, а также о планах на текущий период. Одним из важных блоков активности Совета станет проведение совместно с управлением производственной безопасности и производственного контроля уроков по профилактике детского электротравматизма, а также внутрикорпоративных конкурсов, как профессиональных, так и творческих. Члены молодежной организации примут участие в спартакиаде Федерации профсоюзов Брянской области и работе по привлечению молодых сотрудников в компанию.

«Главная задача, стоящая перед молодежного Советом, мотивировать сотрудников в возрасте до 35 лет активнее участвовать во внутренней жизни энергопредприятия, – отметил на встрече и.о. заместитель генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» Федор Капшуков. – Совет помогает молодым сотрудникам влиться в коллектив, раскрыть свой потенциал, увидеть перспективы развития, что положительно сказывается не только на командном духе, но и на показателях производственной деятельности».