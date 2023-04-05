В Брянской ветеринарной клинике ФГБУ «ВНИИЗЖ» рассказали о профилактике бешенства

Фото: ФГБУ «ВНИИЗЖ».

С началом теплого сезона повышается риск распространения бешенства. Сказывается возрастание активности диких животных и увеличение выездов четвероногих друзей со своими хозяевами на природу. С каждым годом грамотность населения по вопросам профилактики бешенства растет. С наступлением весеннего сезона возрастает количество обращений владельцев с целью вакцинации питомцев комплексной (от нескольких заболеваний) вакциной или вакциной непосредственно против бешенства.

С начала 2023 года в Брянской ветеринарной клинике федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр охраны здоровья животных» (далее - Брянская ветеринарная клиника ФГБУ «ВНИИЗЖ») комплексную вакцинацию получили 167 собак и 60 кошек, в том числе против бешенства 146 собак и 31 кошка.

Бешенство (другое название - рабиес (лат. Rabies), устаревшее – «водобоязнь», гидрофобия), это природно-очаговое особо опасное смертельное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства (Rabies virus). Источником возбудителя бешенства служат больные животные, выделяющие вирус главным образом со слюной. От больного животного заразиться бешенством может и человек.

Передача болезни через укус считается единственным доказанным путем заражения. В связи с тем, что в эпизоотический процесс все более интенсивно стали вовлекаться домашние кошки и собаки, специфическая профилактика заболевания становится ещё более актуальной. «Бешенство страшное и неизлечимое заболевание. Профилактикой болезни домашних животных служит их вакцинация. К сожалению, в мировой ветеринарии не разработана лечебная терапия от данного заболевания. Именно поэтому домашних питомцев необходимо вакцинировать ежегодно», - поясняет заведующий Брянской ветеринарной клиникой ФГБУ «ВНИИЗЖ» Инна Короткая.

В ветеринарной клинике учреждения каждый владелец домашнего животного без предварительной записи может вакцинировать от бешенства своего питомца. Данная процедура занимает немного времени, но обеспечивает спокойствие за здоровье питомца и свое здоровье. Для проведения профилактических мероприятий используются препараты зарубежного и российского производства. При вакцинации осуществляется регистрация в соответствующей отчетной документации, заполняются необходимые графы в ветеринарном паспорте животного. При желании владельца - животное чипируется. В случае необходимости вакцинации на дому, возможен выезд ветеринарного врача.

За подробной консультацией или с целью вакцинации питомца можно обратиться к ветеринарным врачам ветклиники по адресу: Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная 7. Тел 8(4832)32-23-30, 8(4832)40-30-60 e-mail: veterinar@bmvl.ru. Мы работаем в круглосуточном режиме, без перерыва и выходных. Для удобства наших клиентов на базе клиники работает ветеринарная аптека, где можно приобрести корма и лекарственные препараты для животных.

Кроме того, ФГБУ «ВНИИЗЖ» разрабатывает, модернизирует и производит эффективные и безопасные ветеринарные биопрепараты для предупреждения различных заболеваний животных. Контактное лицо по вопросам заказа вакцин, а также консультационным услугам по их применению – Киселева Наталья Леонидовна. Тел. 8 (4832)32-77-17, доб. 145, почта: market@bmvl.ru.