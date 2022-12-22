Брянских зрителей ждет «Новогоднее шоу Гии Эрадзе»

Фото: Брянский государственный цирк.

21 декабря в Брянском государственном цирке состоялся закрытый эксклюзивный пресс-показ «Новогоднего шоу Гии Эрадзе». Журналисты первыми в нашем городе смогли увидеть совместный проект легендарного продюсерского центра «Королевский цирк» и Российской государственной цирковой компании при участии артистов «Росгосцирка» и Московского Цирка Никулина на Цветном Бульваре. Им показали небольшой фрагмент шоу, которое брянские зрители смогут полностью увидеть с 24 декабря по 15 января. И можно с уверенностью говорить, что жителей и гостей Брянщины ожидает удивительное по красоте и зрелищности представление.

Фото: Брянский государственный цирк.

Уникальное шоу объединяет несколько разнообразных жанров циркового искусства. Это эквилибристы, воздушные гимнасты, акробаты... Не обойдется без животных и птиц, среди которых – единственные в российском цирке розовые пеликаны и яркие попугаи Ара. И, конечно, звезды манежа – суматранские тигры. Журналистам показали самый масштабный аттракцион программы «Дикий мир» с участием 11 тигров. Их дрессировщица, обладательница титула «Принцесса Российского Цирка» Людмила Суркова не только очаровала всех красотой и филигранной дрессурой, но и с удовольствием ответила на многочисленные вопросы журналистов.

– Семь из этих тигров – это уже старшая группа, а четверо – это молодые тигры, – рассказала Людмила Суркова, отвечая на вопросы брянских журналистов. – У нас есть полет над клеткой. Его исполняет одна из старших тигриц Клепа, Клеопатра ее полное имя, ей уже одиннадцатый год. Молодое поколение, им полтора года, они тоже знают все трюки.

Фото: Брянский государственный цирк.

Аттракцион с суматранскими тиграми получил немало наград. Среди них: главная награда Международного циркового фестиваля в Московском цирке Никулина – «Золотой слон», специальный приз от Министерства культуры РФ, приз от Первого канала и множество других.

В самом новогоднем шоу используются эксклюзивные костюмы и уникальные, не имеющие аналогов масштабные декорации, а также авторская музыка. Все это погружает зрителя в атмосферу сказки и предновогоднего волшебства. Не обойдется праздничное шоу и без главных персонажей Нового года – Деда Мороза и Снегурочки. Они будут поздравлять детей и взрослых прямо с новогоднего манежа.

Окунуться в сказочную атмосферу брянские зрители смогут с 24 декабря по 15 января. Премьера яркой феерии состоится в католический сочельник – 24 декабря в 17.00. Второе новогоднее представление пройдет 25 декабря в 12.00. Далее шоу будут проходить со 2 по 8 января, 14 и 15 января. Уточнить график представлений, и другие подробности, а также оформить коллективную заявку возможно по телефонам: +7 (4832) 74 55 36, +7(483) 277 26 71.

Стоимость билетов от 1000 до 2300 рублей. Возрастные ограничения - 0+.

Билеты онлайн:

https://www.circus-bryansk.ru

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