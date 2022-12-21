Руководители «Брянскэнерго» в рамках «Дня клиента» решили 100% возникших вопросов потребителей

Фото: ПАО «Россети Центр».

В филиале ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» подвели итоги «Дня клиента». В ходе личных встреч с руководителями энергопредприятия потребители получили ответы на ряд вопросов, возникших у них в процессе получения услуги по технологическому присоединению (ТП) к сетям компании.

Наибольшее количество обращений касались наличия возможности технологического присоединения и сроков выполнения работ, предусмотренных заключенными договорами. Также участники «Дня клиента» обращались с просьбой – разъяснить, какие действия им самим необходимо совершить для получения услуги ТП после заключения договора.

В результате проведения «Дня клиента» в ноябре руководители Брянскэнерго оказали консультационную помощь потребителям по 11 обращениям, решено 11 вопросов, из тех, с которыми жители области обратились к руководителю филиала.

«Практика показала, что работа с потребителями в формате личных встреч дает возможность найти индивидуальных подход к клиентам, выстроить с ними конструктивный диалог. «День клиента» помогает совершенствовать работу энергопредприятия по предоставлению потребителям услуг по технологическому присоединению, сделать ее более эффективной, что, несомненно, способствует повышению комфорта жителей области и социально – экономическому развитию региона», – отмечает и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» Федор Капшуков.

Напомним, «День клиента» проходит каждый четверг с 10:00 до 19:00 по адресу: г. Брянск, ул. Горького, 30. Предварительная запись не требуется.