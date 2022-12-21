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Общество21 декабря 2022 12:00

Дружная команда

В Брянске состоялся слет молодых специалистов АО «Транснефть – Дружба»
Игорь ЗАЙЦЕВ
Первая площадка слета – производственная. Фото: АО «Транснефть – Дружба».

Первая площадка слета – производственная. Фото: АО «Транснефть – Дружба».

Знакомство с производственными объектами, тренинги, деловые игры, творческие состязания – такую насыщенную программу подготовила компания «Транснефть – Дружба» для участников слета молодых специалистов, который состоялся в Брянске. По многолетней традиции он собирает вчерашних выпускников профильных вузов, пришедших работать на предприятие, помогая влиться в коллектив. Но каждый год - по новому сценарию.

Общение легкое –цель серьезная

«В слете принимают участие 50 молодых специалистов, большинство из них пришли на предприятие в 2021-2022 годах. Всего здесь трудятся 773 работника в возрасте до 30 лет - это практически каждый десятый дружбинец, - рассказывает заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам Константин Кондрашов. – Собираясь вместе, молодежь знакомится, учится взаимодействовать, налаживает контакты – в работе это пригодится не меньше профессиональных навыков».

Первая площадка слета – производственная. Наливной пункт «Брянск» - наглядный пример модернизации технологических процессов. В прошлом году здесь завершились масштабные работы по обновлению автоматизированной системы налива нефтепродуктов: отгрузка дизельного топлива идет быстрее, поток автоцистерн упорядочивает электронная очередь.

«Важно, что на слете мы можем посмотреть, как все работает на самом деле, - делится мастер линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Унеча» Егор Кузнецов. – То, что мы знаем в теории, здесь видим на практике».

К слову, именно на слете рождаются многие идеи будущих проектов, которые молодые специалисты впоследствии будут представлять еще на одном традиционном мероприятии «Транснефти» - научно-технической конференции молодежи. Отработать у начинающих дружбинцев навыки подготовки и проведения публичных выступлений – задача одного из самых необычных пунктов программы - тренинга по технике речи и ораторскому мастерству. Неформальная учеба, игры, конкурсы талантов – все события слета в непринужденной форме ведут к главной цели: формируют и объединяют команду, за которой – будущее магистральных трубопроводов.

Стиль жизни – волонтер!

Для молодежи «Дружбы» весь 2022 год прошел под знаком волонтерской работы. Поэтому и завершить его участники слета решили общим добрым делом. «Обратились в Брянский дом-интернат для престарелых и инвалидов: что пожилые люди хотят получить в подарок? – вспоминает председатель Совета молодых специалистов предприятия, старший инспектор отдела делопроизводства и контроля Виолетта Шуманская. - Нам ответили: концерт. Так появилась отличная возможность и проявить свои таланты, и подарить тепло общения тем, кто в нем нуждается больше всего».

Частушки, конкурсы, шуточные номера заставили постояльцев интерната забыть про возраст.

Частушки, конкурсы, шуточные номера заставили постояльцев интерната забыть про возраст.

Частушки, конкурсы, шуточные номера заставили постояльцев интерната забыть про возраст: они и подпевали любимые новогодние песни, и танцевали вместе с молодежью.«Вы подарили нам настоящее праздничное чудо!» - трогательно благодарили жильцы и персонал социального учреждения.

А молодые специалисты, несмотря на то, что слет завершился, договорились в канун Нового года встретиться вновь: чтобы поздравить воспитанников областной школы-интерната в Жуковке и детских домов в городах Клинцы и Карачев.

Молодые специалисты договорились в канун Нового года встретиться вновь, чтобы поздравить воспитанников детских домов.

Молодые специалисты договорились в канун Нового года встретиться вновь, чтобы поздравить воспитанников детских домов.

Общество: ВОПРОС ДНЯ