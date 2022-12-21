Дружная команда

Первая площадка слета – производственная. Фото: АО «Транснефть – Дружба».

Знакомство с производственными объектами, тренинги, деловые игры, творческие состязания – такую насыщенную программу подготовила компания «Транснефть – Дружба» для участников слета молодых специалистов, который состоялся в Брянске. По многолетней традиции он собирает вчерашних выпускников профильных вузов, пришедших работать на предприятие, помогая влиться в коллектив. Но каждый год - по новому сценарию.

Общение легкое –цель серьезная

«В слете принимают участие 50 молодых специалистов, большинство из них пришли на предприятие в 2021-2022 годах. Всего здесь трудятся 773 работника в возрасте до 30 лет - это практически каждый десятый дружбинец, - рассказывает заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам Константин Кондрашов. – Собираясь вместе, молодежь знакомится, учится взаимодействовать, налаживает контакты – в работе это пригодится не меньше профессиональных навыков».

Первая площадка слета – производственная. Наливной пункт «Брянск» - наглядный пример модернизации технологических процессов. В прошлом году здесь завершились масштабные работы по обновлению автоматизированной системы налива нефтепродуктов: отгрузка дизельного топлива идет быстрее, поток автоцистерн упорядочивает электронная очередь.

«Важно, что на слете мы можем посмотреть, как все работает на самом деле, - делится мастер линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Унеча» Егор Кузнецов. – То, что мы знаем в теории, здесь видим на практике».

К слову, именно на слете рождаются многие идеи будущих проектов, которые молодые специалисты впоследствии будут представлять еще на одном традиционном мероприятии «Транснефти» - научно-технической конференции молодежи. Отработать у начинающих дружбинцев навыки подготовки и проведения публичных выступлений – задача одного из самых необычных пунктов программы - тренинга по технике речи и ораторскому мастерству. Неформальная учеба, игры, конкурсы талантов – все события слета в непринужденной форме ведут к главной цели: формируют и объединяют команду, за которой – будущее магистральных трубопроводов.

Стиль жизни – волонтер!

Для молодежи «Дружбы» весь 2022 год прошел под знаком волонтерской работы. Поэтому и завершить его участники слета решили общим добрым делом. «Обратились в Брянский дом-интернат для престарелых и инвалидов: что пожилые люди хотят получить в подарок? – вспоминает председатель Совета молодых специалистов предприятия, старший инспектор отдела делопроизводства и контроля Виолетта Шуманская. - Нам ответили: концерт. Так появилась отличная возможность и проявить свои таланты, и подарить тепло общения тем, кто в нем нуждается больше всего».

Частушки, конкурсы, шуточные номера заставили постояльцев интерната забыть про возраст.

Частушки, конкурсы, шуточные номера заставили постояльцев интерната забыть про возраст: они и подпевали любимые новогодние песни, и танцевали вместе с молодежью.«Вы подарили нам настоящее праздничное чудо!» - трогательно благодарили жильцы и персонал социального учреждения.

А молодые специалисты, несмотря на то, что слет завершился, договорились в канун Нового года встретиться вновь: чтобы поздравить воспитанников областной школы-интерната в Жуковке и детских домов в городах Клинцы и Карачев.