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Спорт3 апреля 2023 13:27

Брянские волейболистки завоевали бронзу на чемпионате России

Соревнования проходили на горнолыжном курорте «Шерегеш»
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Женская волейбольная команда Брянского городского спортивного комбината «Спартак» завоевала бронзу в финале чемпионата России. Соревнования по волейболу на снегу проходили с 31 марта по 2 апреля на горнолыжном курорте «Шерегеш». Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Состязались 16 сильнейших команд со всей России, восемь мужских и восемь женских. Игры в Кемеровской области проводились в действующем международном формате три на три.

- В матче за третье место красно-белые были сильнее московского коллектива «Динамо-Водный», - говорят в пресс-службе правительства региона. - Поздравляем девушек с очередным достижением!

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