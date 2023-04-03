Брянск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт3 апреля 2023 8:40

Брянское «Динамо» на своем поле обыграло «Сокол» из Саратова

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-белых
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: ФК "Динамо Брянск", vk.com.

Фото: ФК "Динамо Брянск", vk.com.

Брянское «Динамо» на своем поле обыграло ФК «Сокол» из Саратова. Первый официальный матч ФК «Динамо Брянск» в весенней стадии первенства второй лиги завершился со счетом 2:1 в пользу сине-белых. Об этом сообщают в ФК «Динамо Брянск».

Первый гол в составе динамовцев забил Дмитрий Молчанов. А второй, победный, в ворота «Сокола» отправил Никита Маньков.

Уже 8 апреля динамовцы встретятся с с одноклубниками из Владивостока, а 14 апреля сыграют с раменским «Сатурном».

Возрастная категория - 0+

КАРТИНА ДНЯ