Брянское «Динамо» на своем поле обыграло «Сокол» из Саратова

Фото: ФК "Динамо Брянск", vk.com.

Брянское «Динамо» на своем поле обыграло ФК «Сокол» из Саратова. Первый официальный матч ФК «Динамо Брянск» в весенней стадии первенства второй лиги завершился со счетом 2:1 в пользу сине-белых. Об этом сообщают в ФК «Динамо Брянск».

Первый гол в составе динамовцев забил Дмитрий Молчанов. А второй, победный, в ворота «Сокола» отправил Никита Маньков.

Уже 8 апреля динамовцы встретятся с с одноклубниками из Владивостока, а 14 апреля сыграют с раменским «Сатурном».

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