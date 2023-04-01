В Брянске прошел концерт-встреча «Дружба без границ»

Фото: РИА "Стрела".

В Брянске, во Дворце культуры железнодорожников, прошел концерт-встреча «Дружба без границ». Программу посвятили Дню единения народов России и Беларуси.

Участниками праздничного мероприятия стали представители брянской власти, руководители и представители национальных объединений, общественники, студенты, школьники.

Свои яркие номера присутствующим в зале подарили ансамбль казачьей песни «Вольница» и Брянский казачий хор. Тепло встретили зрители выступление брянской школьницы Дарьи Дятловой. Она прочитала произведение Янка Купала «Моя молитва». Свой музыкальный подарок преподнес участникам встречи Брянский городской оркестр народных инструментов. Со сцены прозвучали известные и любимые песни «Выйду на улицу», «Беловежская пуща», «Заповедная даль». В холле Дворца культуры железнодорожников работала выставка изделий народных ремесел.