В филиалах «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» прошли первые региональные Коллегии

Фото: ПАО «Россети Центр».

По поручению генерального директора «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского во всех филиалах Обществ впервые прошли региональные Коллегии, в которых приняли участие директора, кураторы и сотрудники филиалов, а также руководители районов электрических сетей.

В ходе Коллегий были подведены итоги 2022 года, а также обозначены целевые показатели на 2023 год. Участники обсудили исполнение основных технических и инвестиционных программ, работу по направлению услуг и сервисов, достижения в учете и снижении потерь электроэнергии, проанализировали данные по нарушениям в сетях, результаты деятельности в области технологического присоединения, а также мероприятия, реализованные в рамках «Года охраны труда». Отдельной темой стала коммуникация с потребителями, в частности, проведение еженедельных «Дней клиента».

В 2022 году коллективам филиалов, несмотря на непростое время, удалось достичь хороших результатов. В знак благодарности лучшим работникам и коллективам Районов электрических сетей были вручены почетные награды.

«Филиалы «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» работают по единым стандартам, при этом каждый, безусловно, имеет свою региональную специфику. Формат Коллегии, где возможен прямой диалог с руководителями, которые работают «на земле», позволяет сверить, насколько грамотно филиалы используют и соблюдают эти стандарты, а также найти успешные проекты, опыт реализации которых можно тиражировать по всему контуру ответственности Обществ», – отметил генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.